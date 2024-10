Priske en Beelen niet van de wijs door druk op Feyenoord: 'Dit kan je verwachten'

Een van de spelers die van Priske het vertrouwen krijgt, is verdediger Thomas Beelen. Hij is dit seizoen de vaste keuze als rechter centrale verdediger, waar vorig seizoen Gernot Trauner die positie bestierde.

"Vorig jaar heb ik één keer in de Champions League mogen spelen", zegt Beelen. "Dit jaar hopelijk iets vaker. Ik zie het als iets moois en een uitdaging om in dit toernooi uit te komen."

De wedstrijd komt bovendien op een gunstig moment voor de verdediger. Afgelopen zondag ging Beelen tegen NEC in de fout, waarmee hij medeverantwoordelijk was voor het puntverlies van Feyenoord. "In dat opzicht is het fijn dat we nu weer een wedstrijd spelen en ik mijn hoofd leeg kan maken. We moeten de goede dingen pakken uit die wedstrijd tegen NEC en meenemen naar morgen."

Wat kan Girona?

De vraag die rijst: hoe kansrijk is Feyenoord morgen tegen Girona? Als de Rotterdammers iets willen bereiken in de Champions League dit seizoen, is de Catalaanse club een van de tegenstanders tegen wie de punten moeten worden gesprokkeld.

"Het is geen Manchester City, maar wel gewoon een goede ploeg", stelt Beelen, "Het zal geen makkelijke wedstrijd worden voor ons. Maar als je in de Champions League mee wil doen, zul je resultaten moeten halen. Dat zal morgen niet anders zijn."

Daar sluit trainer Priske zich bij aan. "We gaan altijd voor een resultaat, of het nou de eredivisie is of de Champions League. We zijn hier om goed partij te bieden en eventuele druk te omarmen."