Russische troepen bereiken centrum Oekraïens stadje Voehledar

"De vijand is nu al bijna in het centrum van de stad", zegt Filasjkin tegen Oekraïense televisiezenders. Het Russische leger begon vorige week met een grote aanval op het stadje. Oekraïense troepen hebben er sinds het begin van de oorlog stand gehouden, tot nu.

Voehledar heeft strategische waarde, voornamelijk als hooggelegen verdedigingspunt. Het bevindt zich op het kruispunt van de twee belangrijkste fronten: die in het oosten en die in het zuiden. Oekraïne denkt dat het een stuk moeilijker wordt om het zuiden van de Donbas te verdedigen als het mijnwerkersstadje wordt ingenomen door de Russen. Rusland bezet op dit moment 80 procent van de Donbas.

Onder de voet gelopen

Commandant Andri Nazarenko van een Oekraïens dronebataljon in Voehledar zegt tegen persbureau Reuters dat zijn manschappen onder de voet gelopen worden door de Russen. "Er is sprake van een zeer moeilijke situatie in Voehledar", zegt hij.

"De aanvallen duren al meer dan zes maanden en de vijand blijft zijn troepen roteren met verse, getrainde krachten." Nazarenko zegt zijn best te doen om een corridor te creëren, zodat grondtroepen de stad levend kunnen verlaten.

Donetsk is een van de vier Oekraïense regio's die Rusland twee jaar geleden annexeerde, net als Loehansk, Cherson en Zaporizja. De regio Donetsk is nu nog deels in handen van de Russen. Moskou zegt dat het innemen van de rest van Donetsk een van zijn oorlogsdoelen is.