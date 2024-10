Richard de Mos stelt Staat en gemeente aansprakelijk voor schade door rechtszaak

De Haagse ex-wethouder Richard de Mos stelt de Nederlandse staat en de gemeente Den Haag aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden door de corruptiezaak tegen hem. Dat meldt De Mos op X. De politicus werd eerder door de rechtbank en het gerechtshof vrijgesproken van corruptie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kreeg de door De Mos opgerichte partij Hart voor Den Haag de meeste stemmen. Het leverde De Mos en zijn collega Rachid Guernaoui een plek op in het college, maar een jaar later werden de wethouders verdacht van corruptie en deelname aan twee criminele organisaties.

Beiden verloren hun wethouderschap en de partij van De Mos werd gedurende het corruptieonderzoek buitenspel gezet. De rechtbank sprak De Mos en Guernaoui vorig jaar vrij. Afgelopen juni deed het gerechtshof dat ook. Wel oordeelde het hof dat de mannen hun ambtsgeheim hadden geschonden. De Mos kreeg daarvoor een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro.

Geleden schade

Volgens de advocaat van De Mos, Arthur de Groot, hebben zijn cliënt en zijn partij schade geleden door het proces en kunnen de gemeente Den Haag en de Staat daarvoor aansprakelijk voor worden gesteld. "Rondom het proces is veel gebeurd en gezegd, ook door mensen die in functie waren. Ook is bijvoorbeeld het strafdossier gelekt naar de media. Daar zijn de instanties voor aansprakelijk", zegt hij tegen Omroep West.

Het gaat volgens De Groot niet alleen om zaken die zijn gebeurd, maar ook om zaken die zijn nagelaten. "Instanties zijn ook verantwoordelijk voor iets dat niet gebeurt, zoals het niet corrigeren van onjuiste informatie of het niet naleven van de onschuldpresumptie, het recht dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen."

Vervolgstappen

Of De Mos een schadevergoeding gaat eisen, is nog niet duidelijk. De Groot zegt dat de mogelijke vervolgstappen nog worden onderzocht. "We hebben nog geen bedrag berekend en gaan nu eerst informatie verzamelen", zegt hij. "Puur in theorie kan het er bijvoorbeeld op uitdraaien dat we met de instanties in gesprek gaan. Maar het kan er ook toe leiden dat De Mos naar de rechter stapt."

De Mos spreekt op X van een "keiharde smaad- en lastercampagne". Het is volgens Omroep West niet toevallig dat De Mos juist deze dag uitkiest om de gemeente Den Haag en de Staat aansprakelijk te stellen. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat de Rijksrecherche zijn woning en zijn kantoor in het stadhuis doorzocht.