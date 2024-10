Zonder kampioenen maakt directeur Kramer verjongingsslag: 'Stuk beter dan vorig jaar'

Die goede sfeer in de jonge groep moet dit jaar dan ook al zijn vruchten afwerpen, als het aan Wennemars ligt. Gevraagd naar zijn doelen antwoordt hij kort en bondig: "Het wereldkampioenschap... Of dat realistisch is? Ik ga er wel voor."

En Scheperkamp? Die had zich meer voorgesteld van afgelopen seizoen, waarvan hij zelf zegt dat het teleurstellend was. "Maar ik hoop nu op een heel goed seizoen, waarin we ons verbeteren. En daar horen op ons niveau mooie titels bij. We hebben er hard aan gewerkt deze zomer, dus ik ben benieuwd."

Als 24-jarige is Scheperkamp opvallend genoeg één van de routiniers in de jonge Essent-ploeg. Dat deert hem niet. "Ik kan wel zien of mensen kunnen schaatsen of niet. Op dit moment heb ik het gevoel dat het goed gaat en dat zie ik ook. Maar het moet ook in de wedstrijd maar eens gebeuren."

Het nieuwe seizoen

Het nieuwe schaatsseizoen laat nog even op zich wachten: op 8 november zijn in Heerenveen kwalificatiewedstrijden voor de wereldbekers. Van 22 tot en met 24 november staan vervolgens de eerste wereldbekerwedstrijden in het Japanse Nagano op het programma.