Samen meer belasting betalen: regels hinderen samenwerking in zorg en onderwijs

Belastingregels zitten non-profitorganisaties die willen samenwerken in de weg. De regels maken het bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs moeilijker om de krachten te bundelen en zo efficiënter te gaan werken.

Dat concludeert fiscalist Maiko van Bakel in zijn promotieonderzoek 'De fiscale gevolgen van samenwerking door non-profitorganisaties'. Hij stelt vast dat organisaties die samenwerken vaak meer belasting moeten betalen dan wanneer ze alleen werken.

Duurdere zorg

In het onderzoek geeft Van Bakel enkele voorbeelden. Zo moet een groep zorgverleners, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers, btw in rekening brengen omdat ze samenwerken via een stichting. Die stichting was opgericht om de zorg voor patiënten met chronische of complexe aandoeningen te verbeteren.

Normaal geldt voor zorgverleners een vrijstelling van btw. Maar voor de stichting geldt die vrijstelling niet. De zorgverleners moeten btw in rekening brengen bij de stichting, waardoor de zorg duurder wordt.

De zorgverleners proberen via de rechter een btw-vrijstelling te krijgen. Hun geschil met de Belastingdienst over het interpreteren van de regels ligt nu bij de Hoge Raad.