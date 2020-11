Sjaak van der Tak nieuwe voorzitter van LTO Nederland

Sjaak van der Tak wordt de nieuwe voorzitter van boerenbelangenorganisatie LTO. Op 1 januari volgt hij Marc Calon op, die eerder dit jaar opstapte omdat hij te weinig draagvlak had onder een deel van de achterban.

De 35.000 leden van LTO waren in de enquête over de nieuwe voorzitter helder, schrijft LTO in een persbericht: "er is behoefte aan een verbinder die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld." Met Van der Tak denkt LTO die verbinder te hebben gevonden.

Volgens de nieuwe voorzitter is het geen gemakkelijke tijd voor boeren en tuinders. "De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat is steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot", zegt hij.

De onzekerheid maakt het volgens de nieuwe voorzitter des te belangrijker om samen te werken. Er zijn sinds de stikstofcrisis verschillende andere groepen opgekomen die boeren vertegenwoordigen. LTO stapte eerder dit jaar uit een samenwerking tussen 13 organisaties.

Van der Tak is voor een periode van drie jaar benoemd. Hij is nu nog voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Eerder was hij burgemeester van Westland en wethouder in Rotterdam.