Nieuwe LTO-voorzitter Van der Tak zoekt dialoog met boerenorganisaties

De 35.000 leden van LTO waren in de enquête over de nieuwe voorzitter helder, schrijft de organisatie in een persbericht: "Er is behoefte aan een verbinder die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld." Met Van der Tak denkt LTO die verbindende figuur te hebben gevonden.

Van der Tak die nu nog voorzitter van Glastuinbouw Nederland is, wil beginnen met werkbezoeken. "Dat doe ik altijd. Ook bij de glastuinbouw. Ik heb 2036 bedrijven bezocht. Dat weet ik omdat ik altijd een aantekening maak", zegt hij.

Op die manier hoopt van der Tak van boeren zelf te horen waar de problemen zitten. Het is geen makkelijke tijd, zegt hij. "De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat is steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot."

Die onzekerheid maakt het volgens de nieuwe voorzitter des te belangrijker om samen te werken. Binnen LTO, maar ook met andere organisaties. Er zijn sinds de stikstofcrisis verschillende andere groepen opgedoken die boeren vertegenwoordigen, zoals Farmers Defence Force en Agractie.

"Ik wil de dialoog met ze aangaan", zegt Van der Tak daarover. "Met een open mind. En kijken of we elkaar op een aantal punten kunnen vinden." Welke punten dat zijn hoopt hij in dat gesprek te ontdekken.

LTO stapte eerder dit jaar uit een samenwerking tussen 13 organisaties. "Ik grijp niet terug op oude modellen, maar als ik enigszins de mogelijkheid zie, voel of ruik om met elkaar om de tafel te komen dan doe ik dat."

Draagvlak boeren

Het maatschappelijk draagvlak is een ander punt waar Van der Tak zich op gaat richten. "Onze boeren en tuinders hebben Nederland helpen opbouwen. Het lijkt wel alsof we geen deel meer zijn van de oplossing. Dat moet terug."

Van der Tak is voor een periode van drie jaar benoemd. Voordat hij bij Glastuinbouw Nederland aantrad was hij burgemeester van Westland en wethouder in Rotterdam.