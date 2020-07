Feyenoord haalt aanvaller Conteh van Sankt Pauli

Feyenoord heeft de 20-jarige Duitser Christian Conteh vastgelegd. De linksbuiten komt over van 1. FC Sankt Pauli, dat in de tweede Bundesliga speelt.

De in Hamburg geboren aanvaller maakte afgelopen seizoen zijn debuut voor St. Pauli. Hij speelde in de eerste seizoenshelft in totaal negen wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. Na de winterstop maakte hij echter geen minuten meer in het eerste elftal.

"We houden Conteh al een tijdje in de gaten", vertelt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. "Hij is razendsnel, heeft een goede actie en is iemand die achter de linies voor een flinke dosis gevaar kan zorgen. Deze jongen heeft veel potentie, en we willen hem dan ook de tijd, ruimte en aandacht geven om die verder te ontwikkelen."