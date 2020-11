Coronaweek in grafieken: verspreiding virus neemt af, nog niet in verpleeghuizen

De 'R' van 23 oktober, de meest recente datum waarover het RIVM betrouwbare uitspraken kan doen, was om precies te zijn 0,91. Dat betekent dat 100 mensen het virus aan 'slechts' 91 anderen doorgaven. Het gaat hier om een berekening met een bandbreedte, maar die is tamelijk smal: het exacte reproductiegetal ligt volgens het RIVM ergens tussen de 0,89 en 0,93.

De verspreiding van het coronavirus neemt al drie weken af, blijkt uit de nieuwste berekeningen die het RIVM vandaag publiceerde. Op 19 oktober dook het reproductiegetal in Nederland voor het eerst sinds half juni weer onder de 1. Dat was vijf dagen na het ingaan van de 'gedeeltelijke lockdown' die het kabinet had afgekondigd.

Na een voorzichtige daling (met 5 procent) vorige week nam het aantal besmettingen de voorbije zeven dagen af met 32 procent. De bijna 44.000 positieve tests van de afgelopen week waren er ruim 20.000 minder dan die van de week ervoor.

In de teststraten van de GGD was het ook veel minder druk. In de afgelopen week zijn er zo'n 245.000 mensen langs geweest; dat zijn er ruim 50.000 minder dan in de week ervoor. Volgens het RIVM komt dat mogelijk door het feit dat mensen minder contact met elkaar hebben. Daarvoor gaan er minder verkoudheidsvirussen rond en hebben Nederlanders minder aanleiding om de GGD te bellen voor een test.

Toch verklaart het niet de daling van het aantal besmettingen. Het percentage mensen dat positief is getest is namelijk ook lager. Afgelopen week was dat 14,5 procent, tegen 16,6 procent een week eerder. Volgens de WHO is dat nog altijd veel te hoog: pas onder de 5 procent is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de epidemie onder controle.

Sterke daling in Randstad

In alle Nederlandse provincies neemt het aantal nieuwe besmettingen ondertussen af. In Noord-Nederland is het aantal besmettingen nog altijd lager dan in de rest van het land. In de Randstad en Noord-Brabant lag dat aantal hoger, maar is er inmiddels een flinke daling te zien.

