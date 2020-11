Macron wil afspraken Schengenverdrag herzien en buitengrens versterken

De Franse president Macron wil vanwege de strijd tegen het jihadistisch terrorisme "een grondige herziening" van het Schengenverdrag over het vrije verkeer van personen binnen Europa. Ook pleit hij voor versterking van de buitengrenzen van het Schengengebied en de instelling van een Europese veiligheidsraad.

Macron deed zijn oproep op een videoconferentie, waaraan ook de Duitse bondskanselier Merkel, de Oostenrijkse bondskanselier Kurz en premier Rutte deelnamen. Aanleiding voor de minitop waren de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk.

Eind oktober doodde een Tunesiër in Nice drie mensen in een kerk. De aanslagpleger was begin oktober via Lampedusa Frankrijk binnengekomen. Een paar weken eerder was in Parijs een leraar onthoofd door een extremistische moslim omdat hij tijdens een les Mohammed-cartoons had laten zien. De dader kwam uit Tsjetsjenië, maar had een verblijfsvergunning.

'Laatste kans voor Schengen'

Wat de herziening van het Schengenverdrag inhoudt, is nog niet duidelijk. Volgens Macron moet de samenhang tussen veiligheid en vrij verkeer van personen en goederen "grondig doordacht" worden. Volgende maand wil Frankrijk concrete voorstellen formuleren. Intussen heeft Frankrijk de controles aan de eigen grenzen verscherpt.

Ook Rutte benadrukt dat de buitengrenzen van Schengen beter beveiligd moeten worden. Anders wordt het volgens hem onvermijdelijk dat er weer grenscontroles binnen het Schengengebied komen. "Dat wil je niet, je wil het houden zoals het is. Ook in economisch opzicht."

Het is volgens Rutte "in zekere zin een laatste kans voor Schengen". "We hebben de sleutel van de voordeur gedeeld in Europa, maar dan moet iedereen wel zijn taak doen."

'Tikkende tijdbommen'

De Oostenrijkse bondskanselier Kurz pleitte voor een strenger optreden tegen radicale moslims die uit het buitenland terugkeren. Volgens Kurz worden velen van hen de komende jaren vrijgelaten uit de gevangenissen waar ze nu nog vastzitten. "Dit zijn tikkende tijdbommen en als we onze vrijheid willen beschermen, dan moeten we de vrijheid van deze mensen inperken", aldus Kurz.

Een 20-jarige moslimextremist die eerder veroordeeld was voor een poging om naar IS-gebied in Syrië te reizen, pleegde begin vorige week een terroristische aanslag in Wenen. Vier mensen kwamen daarbij om het leven.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil in mei 2021 een strategie presenteren voor de hervorming van het Schengengebied.