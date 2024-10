Bom uit WO II ontmanteld in Bunnik: huizen ontruimd en treinverkeer stil

In Bunnik wordt vandaag een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Uit voorzorg zijn zestien woningen in de omgeving ontruimd en wordt het treinverkeer tussen Utrecht en Driebergen van 10.00 tot 11.00 uur stilgelegd.

In een deel van Bunnik geldt van 08.00 uur tot 20.00 uur een noodverordening. Als de vliegtuigbom is ontmanteld en afgevoerd, geeft de burgemeester het gebied weer vrij en wordt de noodverordening ingetrokken. Of dat echt tot de avond gaat duren, moet nog blijken.

De bom, een Britse 500-ponder, werd in juli gevonden in de grond bij een houthandel, dankzij de oplettende historicus Henk Blok. In meerdere oorlogsdagboeken die hij in handen had, staat beschreven hoe de geallieerden de strategische locatie langs het spoor en de Kromme Rijn bombardeerden.

Ontploffing

Blok realiseerde zich daardoor dat er een grote kans was dat er nog steeds bommen in de grond aanwezig waren en besloot de houthandel erop te wijzen. Het bedrijf nam de waarschuwing meteen serieus en legde de werkzaamheden per direct stil, meldt RTV Utrecht.

Een gespecialiseerd onderzoeksbureau werd ingeschakeld en vond eind juli de bom, die daarna direct is afgedekt en veiliggesteld door de EOD. Vandaag wordt deze ontmanteld door het ontstekingsmechanisme te verwijderen en wordt de bom naar het militair oefenterrein Leusderheide vervoerd, waar die tot ontploffing wordt gebracht.