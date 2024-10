Meerdere scholen in Deventer dicht na dreigmail over schietpartij

Drie locaties van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer blijven vanmorgen gesloten. Aanleiding daarvoor is een mail die naar de school is gestuurd waarin wordt gedreigd met een schietpartij.

Een woordvoerder van de school bevestigt tegenover de regionale omroep Oost dat er gisteren dreigmail is binnengekomen bij de school. De inhoud van die mail was zo ernstig dat direct de politie werd ingeschakeld.

In het bericht, dat ook rondgaat op sociale media, staat: "Ik zal iedereen doden zonder genade en niemand sparen." De locaties Marke Noord en de locatie Zuid worden daarin genoemd als doelwit.

'Dreiging niet reëel'

Eerder vanmorgen communiceerde de school al dat er "geen aanleiding is om te denken dat de dreiging reëel is". Toch blijven de genoemde locaties vanmorgen voor de zekerheid dicht. Ook de locatie Corberic blijft gesloten.

Later vanmorgen wordt duidelijk of de scholen de hele dag gesloten blijven of dat de scholen nog open gaan. De school is in overleg met de politie en de gemeente.