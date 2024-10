Amersfoort eerste grote stad met stookverbod

In Amersfoort mag vanaf vandaag niet meer altijd de houtkachel aan. De gemeente stelt een stookverbod voor houtkachels in nadat het meldingen had gekregen van bewoners dat rook huizen binnendrong. Amersfoort is de eerste grote stad met zo'n stookverbod.

De gemeente wil bewoners beschermen tegen het inademen van schadelijke stoffen in houtrook en overlast voorkomen. Volgens PvdD-wethouder Johnas van Lammeren (Milieu) is het belangrijk dat "in een steeds dichtbevolktere stad als Amersfoort mensen rekening met elkaar houden".

Inwoners met longaandoeningen zoals COPD en astma hebben namelijk last van houtrook en kunnen daardoor niet goed ademen. Daar hebben zij meer hinder op momenten dat er gestookt wordt.

Als de zogeheten stookwijzer op code rood of oranje staat, is stoken verboden. Wanneer deze op code geel staat, is het wel toegestaan om de houtkachel aan te steken. De stookwijzer zal op rood of oranje komen te staan wanneer de kans groot is dat rook in de lucht blijft hangen, zoals bij vochtig weer of wanneer er weinig wind is.

Niet direct een boete

Alleen bij een melding van ongeoorloofd stoken gaat de handhaving bij een overtreder op bezoek. Als er gestookt wordt bij code rood of oranje, maar de buren onderlinge afspraken hebben gemaakt over het stoken, handhaaft de gemeente niet.

De maatregel is daarom volgens de wethouder vooral bedoeld om mensen te helpen als ze er onderling niet uitkomen. Een melding van een overtreding kunnen inwoners doen bij de stookwijzer, waarna de gemeente op bezoek gaat bij de houtstoker.

In eerste instantie wordt dan uitgelegd waarom de maatregel bestaat en volgt niet meteen een boete. Als er meer meldingen komen en de houtstoker niet stopt met stoken, kan een boete worden uitgeschreven van tussen de 400 en 800 euro.

Er zijn nog vragen over de juridische haalbaarheid van de maatregel. Van Lammeren denkt dat het verbod "het bij een rechterlijke toetsing wel haalt" door de nieuwe omgevingswet, maar erkent dat Amersfoort vooroploopt met dit stookverbod. "Ik verwacht wel dat er meer gemeentes zullen volgen", zegt hij.

Nieuwsuur maakte eerder deze video over overlast door houtrook en een eventueel stookverbod: