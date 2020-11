Coronamedicijn uit bloed eerst beschikbaar voor kankerpatiënten

Bloedbank Sanquin heeft 4000 doses met antistoffen tegen corona beschikbaar. Minister De Jonge van Volksgezondheid laat weten dat het medicijn in eerste instantie zal worden ingezet om besmetting te voorkomen bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals kankerpatiënten en mensen die net een transplantatie hebben ondergaan.

Sanquin heeft de afgelopen maanden bloedplasma ingezameld van duizenden mensen die een coronabesmetting hebben doorstaan. Zij hebben daardoor antistoffen ontwikkeld tegen het virus. Uit die antistoffen is nu het nieuwe middel ontwikkeld.

Een werkgroep van medewerkers van de bloedbank en medisch specialisten heeft zich gebogen over de vraag welke groep als eerste in aanmerking zou moeten komen voor behandeling. De werkgroep adviseert het middel preventief in te zetten bij mensen met een verzwakte afweer.

Kwetsbare ouderen

Dat zijn dus allereerst mensen die een kankerbehandeling of een transplantatie hebben ondergaan. Tegelijkertijd komt er een onderzoek naar de effectiviteit van het middel om besmetting bij kwetsbare ouderen in verpleeghuizen te voorkomen.

Voor een goede werking moet de patiënt waarschijnlijk elke maand behandeld worden met de antistoffen. De nu beschikbare doses zijn dus niet voldoende. Sanquin gaat door met het inzamelen van plasma en verwacht dat er in januari nog eens 4000 doses beschikbaar komen.