Trainers van 'vergelijkbaar' Sporting en PSV beloven aantrekkelijke Champions League-avond

Bosz prees tijdens het persconferentie het feit dat Amorim rust in de Portugese club heeft gebracht. Dat is op sportief vlak het geval, maar afgelopen zomer was het onrustig rondom de trainer. Amorim werd nadrukkelijk genoemd als opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool en stond in de concrete belangstelling van West Ham United.

Uiteindelijk bleef hij de club trouw en maakte hij zelfs excuses aan de fans en de spelers omdat hij naar Londen was gevlogen voor gesprekken met West Ham: "Het was een fout, de timing was helemaal verkeerd."

Oud zeer

Amorim begon zijn loopbaan bij de club met wat oud zeer. Hij was als speler namelijk actief voor Benfica, de stadsgenoot en aartsrivaal van Sporting. Toch durfde het bestuur van Sporting het aan om in 2020 de jonge coach voor een flinke transfersom over te nemen van SC Braga, waar hij in zijn debuutjaar als coach meteen een van de twee Portugese bekertoernooien won.

Sinds zijn komst naar Lissabon won Amorim twee titels, een Supercup en twee keer de beker. Met aanvallend voetbal.