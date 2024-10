Braves en Mets verdelen samen laatste play-offplekken in bizar slot MLB-seizoen

New York Mets en Atlanta Braves hebben maandagavond de laatste twee tickets voor de play-offs in het Amerikaanse honkbal verdeeld. De clubs moesten op dezelfde avond twee afgelaste duels inhalen.

Het eerste duel werd door de Mets met 8-7 gewonnen. Veertig minuten later begon de tweede wedstrijd. Deze keer ging de winst naar de Braves, waar de Curaçaoënaar Ozzie Albies speelt: 3-0.

Vlak voor de ingehaalde duels stonden de clubs nog samen met Arizona Diamondbacks gelijk in de reguliere stand van de Major League Baseball (MLB). Maar slechts twee van hen konden door naar de knockout-fase.

Doordat de Mets en de Braves allebei een wedstrijd wonnen, gaan de play-offs nu aan de Diamondbacks voorbij. De teams mogen dinsdag meteen weer aan de bak. In het rechterschema van de play-offs komen de Mets nu uit tegen Milwaukee Brewers en de Braves mogen het opnemen tegen San Diego Padres.

Mogelijk Ohtani versus Judge

Honkbalfans hebben de World Series 2024 al in hun agenda staan. Want dan wacht een mogelijke clash tussen supersterren Aaron Judge (New York Yankees) en Shohei Ohtani (LA Dodgers). Beide ploegen plaatsten zich als nummer één van de reguliere competitie in hun divisie en kunnen elkaar pas in de finale tegenkomen.

Het duurt nog even voordat de Yankees en de Dodgers in actie komen. Ze staan al in de tweede ronde van de play-offs.