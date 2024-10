Inflatie zakt nauwelijks, vooral voeding, drank en tabak duurder

De prijsstijgingen van goederen en diensten blijven bovengemiddeld hoog. De inflatie kwam in september uit op 3,5 procent, slechts een tiende lager dan een maand eerder.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsstijgingen waren het hoogst in de categorie voedingsmiddelen, dranken en tabak. Gemiddeld is die categorie 6 procent duurder dan een jaar geleden. Vooral de prijsstijgingen van tabak zijn hoog.

Diensten werden 5,6 procent duurder, energie was juist goedkoper dan een jaar eerder.

Gedetailleerde cijfers over de prijsstijgingen maakt het statistiekbureau volgende week bekend.

Europese inflatie lager

Nederland is een van de landen in de eurozone met de hoogste inflatie. De Europese Centrale Bank is tevreden dat in de eurozone gemiddeld de inflatie zakt richting de 2 procent.

De afgelopen jaren verhoogde de centrale bank de rente om de inflatie te bestrijden, maar de laatste maanden is de bank de rente juist aan het verlagen, omdat het probleem van de hoge inflatie binnenkort voorbij zou zijn.

De centrale bank verwacht dat de inflatie het komende jaar verder gaat zakken.