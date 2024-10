Man steekt in supermarkt Shanghai drie mensen dood

Bij een steekpartij in een supermarkt in Shanghai zijn drie mensen doodgestoken. Ook zijn vijftien mensen gewond geraakt, meldt de politie van de Chinese stad. De gewonden zijn niet in levensgevaar.

Kort na de steekpartij werd een 37-jarige man opgepakt. Volgens de politie had hij financiële problemen en was hij naar Shanghai gekomen om zijn woede te uiten.

De aanval was in een buitenwijk van Shanghai aan de vooravond van de Nationale dag van de Volksrepubliek China. Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de Volksrepubliek is opgericht. Vanwege die feestdag hebben veel Chinezen een week vrij.