'Racen zonder publiek op Zandvoort lijkt geen optie voor de Formule 1'

Het lijk erop dat de Formule 1 volgend jaar de Grand Prix van Nederland alleen laat doorgaan als er op de nieuwe datum (5 september) publiek aanwezig mag zijn. Dat valt op te maken uit een interview met sportief directeur Jan Lammers.

"Het Formule One Management (FOM) is van mening dat het (Zandvoort mét publiek, red.) een te mooi tafereel is om te laten gaan. Zij denken: het festijn dat we voor ogen hebben, is een fantastische showcase voor de Formule 1 in het algemeen", aldus Lammers.