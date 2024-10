Mark Rutte vandaag geïnstalleerd bij de NAVO, dit staat hem te wachten

Maar ook in West-Europa is Rusland actief. Vorige week werd bijvoorbeeld bekend dat Russische schepen windmolenparken in de Noordzee bespioneren. In Duitsland werden er explosieven gevonden bij een NAVO-pijpleiding. En in Spanje werd eerder dit jaar een Russische overloper doodgeschoten. Ook zou Rusland plannen hebben gehad om de topman van de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall te vermoorden. Dat bedrijf is een belangrijke producent van wapens die naar Oekraïne gaan.

Volgens oud-NAVO-woordvoerder Jamie Shea heeft Rutte aan deze kwesties meteen zijn handen vol. "Hij moet vandaag de hoge NAVO-functionarissen en generaals bij elkaar roepen en zeggen: zijn we er klaar voor? Het is zijn verantwoordelijkheid dat de collectieve verdediging van de NAVO op orde is."