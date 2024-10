Wekdienst 1/10: Israël start grondoffensief in Libanon • Rutte begint als NAVO-chef

Israël is vannacht begonnen met een grondoffensief in Libanon. En vandaag begint oud-premier Rutte aan zijn baan als secretaris-generaal van de NAVO.

Het weer:

In het midden en noorden van het land regent het. In het zuiden is het grijs, maar wel droger. In de ochtend zijn aan zee zware windstoten mogelijk. Het wordt 12 tot 15 graden.