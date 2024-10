Beginnend trainer Van Persie: 'Ik ben niet bang om te verliezen. Juist niet'

Plezier heeft hij hoog in het vaandel staan. "We zijn heel veel met elkaar bezig, we willen iedere dag beter worden. Hartstikke mooi. We moeten alleen niet vergeten dat we dit uiteindelijk doen omdat het ontzettend leuk is. En dat gevoel wil ik iedere dag weer terugzien."

Vaders

Nog zo'n stokpaardje: Van Persie ziet niets in boetes. "Ik geloof er niet in om als iemand één minuutje te laat is, daar een boete aan vast te plakken of op voorhand al te zeggen 'dan speel jij niet'. Nee, ik ga ervan uit dat iedereen hier op tijd wil zijn. Als het een keer onverhoopt gebeurt dat dat niet lukt, verwacht ik wel een uitleg. Maar dat is logisch."

Eerlijk, open en duidelijk wil Van Persie zijn als trainer. Ook als het op het maken keuzes aankomt: wie speelt wel en wie niet? Daar heeft hij op zich geen moeite mee. Het hoort immers bij het vak. Een ander verhaal wordt het als het jonge talenten betreft, heeft hij gemerkt.