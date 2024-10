Leger Israël valt Libanon binnen, grondoorlog tegen Hezbollah begonnen

In reactie op de aanval schoot Hezbollah vannacht circa vijftien raketten de grens over, richting de streek Boven-Galilea en het grensplaatsje Metula. Ongeveer de helft daarvan werd door het raketschild uitgeschakeld, de rest sloeg in zonder dat er sprake was van slachtoffers of schade. Volgens Hezbollah waren de aanvallen gericht tegen Israëlische militairen.

'Geen langdurige bezetting'

Het is de eerste keer sinds 2006 dat Israëlische militairen op Libanees grondgebied actief zijn. Toen trok Israël de grens over om enkele weken lang Hezbollah in eigen land te bestrijden. Er zijn vooralsnog geen berichten over directe confrontaties tussen Israëlische militairen en Hezbollah-militanten.

Israëlische functionarissen zeggen tegen CNN dat de militaire operatie op de grond niet zal leiden tot een "langdurige bezetting". Israël bezette tussen 1982 en 2000 grote stukken van Zuid-Libanon om een buffer te vormen tegen Palestijnse aanvallen.

De nadruk ligt dit keer volgens de bronnen echt op het uitschakelen van dreiging voor Israël, al konden de functionarissen niets zeggen over de duur van het grondoffensief.