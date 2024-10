Opnieuw scheur in reputatie wellness-goeroe Wim Hof: wie is de 'Iceman'?

Hij werd bekend met zijn wereldrecords waarbij hij op alle mogelijke manieren intense kou trotseerde, hij vergaarde miljoenen door deze praktijken om te zetten in een 'methode' voor een gezonder leven. In de afgelopen jaren kwam die methode steeds meer in opspraak, en afgelopen weekend werd bekend dat hij wordt beschuldigd van fysiek geweld in zijn privéleven. Wie is The Iceman?

Wim Hof wordt in 1959 geboren als de middelste van negen kinderen in Sittard. Als kind loopt hij al graag op blote voeten door de sneeuw, maar een omslagpunt komt wanneer hij op zijn 17de de deels bevroren vijver van het Beatrixpark in Amsterdam in loopt. Hij herhaalt die oefening daarna elke dag. "Het hielp mij om te gaan met problemen", aldus Hof in een interview in de Volkskrant in 2022.

Begin deze eeuw krijgt Hof bekendheid door het breken van wereldrecords: in 2000 verbetert hij het record onder ijs zwemmen, in 2007 rent hij de snelste halve marathon op blote voeten over ijs en ook wordt hij degene die ooit het langst in ijs heeft gestaan.

Maar zijn stunts pakken niet altijd goed uit. In 2008 belandt hij in het ziekenhuis als hij in het Amsterdamse Vondelpark op een fontein gaat zitten om zijn darmen schoon te spoelen en daarmee zijn darmen perforeert. Het belet hem niet om zijn recordpogingen voort te zetten.