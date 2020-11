Van den Brom zag snel akkoord Utrecht en Genk: 'Dan weet je hoe laat het is'

En dus is de Amersfoorter de nieuwe coach van KRC Genk. Hij heeft de presentatie voor de Belgische pers net gehad als hij in het stadion van zijn nieuwe werkgever poseert voor een Facetime-gesprek met de NOS over zijn vliegensvlugge overgang.

Toen John van den Brom begreep dat FC Utrecht openstond voor een eventueel vertrek van de trainer, wist hij genoeg. "Dan weet je hoe laat het is. Toen hebben beiden doorgepakt."

"Het is wel bijzonder te noemen", zei routinier Mark van der Maarel afgelopen vrijdag op de training, waar de coach al ontbrak. "Natuurlijk zeg je het liever zelf tegen de spelersgroep, maar het ging zo snel", verklaart Van den Brom.

Op donderdag had Van den Brom een vrije dag bij Utrecht en konden de persoonlijke onderhandelingen met Genk beginnen. Ondertussen vernamen de spelers het nieuws via de media.

"Toen ik gevraagd werd door Genk heb ik laten weten dat ik interesse had, maar ze moest doorverwijzen naar Jordy (Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, red.). Dan heb ik het over woensdagavond half acht. Diezelfde avond laat hadden de clubs al een akkoord."

Het snelle handelen van FC Utrecht geeft aan dat de club niet erg rouwig is om het vertrek van de trainer. "We hebben een compensatie ontvangen waarmee we tevreden zijn", zei Zuidam dit weekend.

Bij zijn aanstelling vorig seizoen leek het nog zo'n goed huwelijk. Van den Brom, kind van de regio Utrecht, had er goede jaren opzitten bij AZ en dacht met FC Utrecht ook stappen richting de Nederlandse top te kunnen zetten.

Teleurstellend of niet?

Sterker nog, in het huidige jubileumjaar deed grootaandeelhouder Frans van Seumeren er nog een schepje bovenop: hij wilde met de huidige selectie de topdrie aanvallen. Een uitspraak die de laatste weken vaak terugkwam na teleurstellende prestaties.

"Ik kan me voorstellen dat iedereen nu zegt dat het onder mijn leiding teleurstellend was, ook vanwege die uitspraak. Maar ikzelf vind dat het zeker niet zo teleurstellend was."