Shukrula fluit als eerste vrouwelijke arbiter betaald voetbalduel bij mannen

Voor het eerst in de historie wordt vrijdag een betaald voetbalwedstrijd bij de mannen geleid door een vrouwelijke scheidsrechter. Die primeur is weggelegd voor Shona Shukrula. De 33-jarige Alkmaarse fluit TOP Oss-ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie.

Er waren eerder wel andere vrouwelijke arbiters actief in het betaald voetbal, maar niet als hoofdscheidsrechter. Sjoukje de Jong (2001), Nicolet Bakker (2011) en Franca Overtoom (2018) maakten eerder al hun debuut als grensrechter.

Gepromoveerd

De primeur is geen grote verrassing, want Shukrula promoveerde afgelopen mei naar de groep scheidsrechters betaald voetbal. Ze fluit sinds het seizoen 2009/2010 wedstrijden voor de KNVB.

De afgelopen seizoenen was ze actief bij de mannen in de Tweede Divisie en sinds 2020 als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie. Ze had al de leiding over EK- en WK-kwalificatiewedstrijden en Champions League-wedstrijden voor vrouwen.

In de hoogste voetbalcompetities in Duitsland, Engeland en Frankrijk hebben eerder al vrouwelijke scheidsrechters hun debuut gemaakt. De Française Stephanie Frappart was anderhalf jaar geleden actief op het WK voetbal voor mannen in Qatar.

TOP Oss is de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie, ADO staat op de veertiende plaats. De wedstrijd in Oss begint vrijdag om 20.00 uur.