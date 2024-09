Nieuw paspoort met ribbels makkelijker in gebruik voor slechtzienden

Nieuwe paspoorten en identiteitskaarten zien er vanaf nu iets anders uit. Naast aanpassingen tegen namaak, zit er ook een wijziging in waardoor slechtzienden het paspoort en de ID-kaart makkelijker kunnen gebruiken.

Op de nieuwe legitimatiebewijzen zitten voortaan drie schuine ribbels, onder meer bij de pasfoto. Met die ribbels kunnen mensen die slecht zien, voelen hoe ze de pas moeten vasthouden. Ook kunnen ze door de ribbels het verschil tussen een ID-kaart en bijvoorbeeld een pinpas of een klantenkaart voelen.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zegt dat de aanpassing belangrijk is voor mensen met een visuele beperking. "Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk individu in Nederland toegang heeft tot betrouwbare en gebruiksvriendelijke identificatiemiddelen."

De Rijksdienst heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe passen overlegd met experts en mensen die een visuele beperking hebben.

Als extra beveiliging zitten er in het paspoort voortaan drie pasfoto's. Op de pas zelf zitten er twee en op de bladzijde erboven zit een derde pasfoto. Twee van de drie foto's zijn voortaan in kleur.

Oude paspoorten en ID-kaarten die nog niet verlopen zijn, blijven gewoon geldig.