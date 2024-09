Haagse 'modellenscout' verdacht van misbruik 31 meisjes

De man uit Den Haag die vastzit voor misbruik van meerdere jonge meisjes, heeft volgens justitie meer slachtoffers gemaakt dan aanvankelijk werd gedacht. De man (26) wordt nu officieel verdacht van misbruik van 31 meisjes, zo werd vandaag bekend op een tussentijdse zitting in de rechtbank.

Ibrahim A. werd op 6 februari aangehouden. Op zijn computer werden zeker 4000 bestanden met kinderporno gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie was de kinderporno voor eigen gebruik en om verder te verspreiden.

Het misbruik speelde van januari 2021 tot juni vorig jaar. A. zou zich hebben voorgedaan als modellenscout en zo meisjes van 6 tot 14 jaar oud online hebben misbruikt. Hij deed zich voor als vrouwelijke medewerker van een modellenbureau die op zoek was naar nieuwe modellen. Hij vroeg de meisjes om foto's en haalde ze vervolgens ertoe over om ontuchtige handelingen met zichzelf uit te voeren en dit te filmen. Zeker 24 meisjes deden uiteindelijk aangifte tegen hem.

De verdachte legde eerder een bekentenis af en zegt zo'n 50 tot 100 meisjes te hebben benaderd. 27 mogelijke slachtoffers zijn nooit geïdentificeerd. Van de 31 bekende slachtoffers komen er 7 uit België, de rest komt uit Nederland. Van de slachtoffers zijn er 25 jonger dan 12 jaar, schrijft Omroep West.

Berouw

Ibrahim A. legde een korte verklaring op bij de tussentijdse zitting. "Ik kijk uit naar de inhoudelijke behandeling van mijn zaak en zie er ook tegenop. Ik kom dan oog in oog te zitten met de slachtoffers en dat zal ik heel moeilijk vinden. Ik weet ook niet of ik dan de juiste woorden zal vinden, maar zal mijn best doen."

De inhoudelijke behandeling van de zaak is volgend jaar en zal meerdere dagen in beslag nemen.