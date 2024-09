Deskundigen adviseren tbs met dwang voor Erasmusschutter Fouad L.

Erasmusschutter Fouad L. moet verminderd toerekeningsvatbaar worden verklaard. Dat adviseren gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) aan de rechtbank. Zij hebben bij L. een autistische stoornis vastgesteld die hem zou hebben beïnvloed bij de schietpartijen op 28 september vorig jaar in Rotterdam.

Vanwege de ernst van zijn stoornis en van de feiten adviseren de deskundigen de rechtbank om L. tbs met dwangverpleging op te leggen.

De officier van justitie maakte dit vandaag bekend in de rechtbank in Rotterdam tijdens de vierde voorbereidende zitting. Het Openbaar Ministerie zal de rapportage van de deskundigen meenemen in de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, die volgend jaar begint.

Fouad L. wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurvrouw Marlous (39) en haar dochter Romy (14) in hun woning in Rotterdam-Delfshaven. Daarna ging hij naar het Erasmus MC waar hij docent en huisarts Jurgen Damen (43) doodschoot.

Herdenking

Het was zaterdag een jaar geleden dat dit gebeurde. Op verschillende plaatsen in Rotterdam zijn de drie slachtoffers herdacht. Tot zaterdagavond was op het gebouw van het Erasmus MC een lichtprojectie te zien van een hartje met daarin twee handen die elkaar vasthouden. "Dit zijn ongetwijfeld pijnlijke dagen voor iedereen die hierbij betrokken is", zei de officier van justitie op de zitting.

De officier zei ook dat Fouad L. in zijn gesprekken met deskundigen van het PBC uitvoerig heeft gesproken over de feiten van 28 september vorig jaar. In verhoren met de politie heeft hij dat niet gedaan. "We willen hem zelf ook confronteren met alle resultaten en bevindingen."

L. was niet aanwezig bij de zitting. De volgende voorbereidende zitting is op 2 december. Dan dient de verdachte wel aanwezig te zijn.