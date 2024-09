Duitse voetbalsters moeten verder zonder aanvoerster Popp

Alexandra Popp zet na bijna vijftien jaar een punt achter haar interlandloopbaan. Eind oktober speelt de aanvoerster van Duitsland tegen Australië haar 145ste en laatste interland.

De 33-jarige Popp maakte 67 doelpunten in het Duitse shirt en won met de nationale ploeg in 2016 de olympische titel. De aanvalster was uit die ploeg de enige speelster die dit jaar in Parijs olympisch brons won.

Ook vanwege een slepende knieblessure speelde Popp na het EK 2022 en het WK 2023 al met de gedachte om te stoppen. "Maar zoals ik altijd heb gezegd, is het buikgevoel bepalend. Die buik heeft nu beslist", aldus Popp die nog tot medio 2025 bij VfL Wolfsburg onder contract staat.