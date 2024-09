Politie: incidenteel ook privénummers van agenten gestolen

Bij de grote datadiefstal bij de politie zijn in enkele gevallen ook privégegevens van agenten buitgemaakt. Sommige medewerkers zeggen dat hun privételefoonnummer onderdeel is van de gestolen data, bevestigt de politie aan de NOS. Hoe vaak dat precies het geval is, wordt nog onderzocht.

Afgelopen week wisten hackers de visitekaartjes van het mailprogramma Outlook te stelen, dat bij de politie wordt gebruikt. Daarbij zijn de namen en e-mailadressen van vrijwel alle medewerkers buitgemaakt. In de visitekaartjes van veel medewerkers stonden ook hun diensttelefoonnummer, afdeling en functie vermeld.

Inmiddels zijn er signalen dat er soms ook privételefoonnummers bij de gegevens zaten. "In het verleden kon je deze gegevens zelf bewerken", verklaart een woordvoerder. "Het kan ook mogelijk zijn dat ze niet goed hebben gestaan in een van onze gebruikte systemen."

De politie benadrukt dat het vooralsnog lijkt te gaan om incidentele gevallen. "Bij de meeste collega's gaat het uitsluitend om de werkgerelateerde gegevens."

Ongerustheid

De hack veroorzaakt veel ongerustheid onder politiemedewerkers. Zij zijn bijvoorbeeld bang dat ze worden lastiggevallen als hun telefoonnummer openbaar wordt, of dat mensen hen nu makkelijker online kunnen traceren.

Voor bezorgde agenten en andere politiemensen is afgelopen weekeinde een speciaal meldpunt opgezet. Hoeveel meldingen daar zijn binnengekomen, kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. "Maar het is er wel druk."

Wie achter de hack zit, is nog altijd onbekend. Wel is duidelijk dat de inbrekers binnen konden komen door een van de politieaccounts te hacken.

De gestolen gegevens zijn nog niet opgedoken. De politie heeft de 65.000 medewerkers opgeroepen extra alert te zijn op verdachte mails, telefoontjes of appjes.