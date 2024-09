672.000 chronisch zieken door tabak, 'industrie richt zich op jongeren'

In Nederland zijn 672.000 mensen chronisch ziek door roken. Zij lijden aan ziektes zoals kanker, COPD en hart- en vaatziekten, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het is voor het eerst dat is berekend hoeveel gevallen van chronische ziekte door roken zijn veroorzaakt.

Het RIVM deed het onderzoek in opdracht van Rookvrije Generatie. Deze stichting (opgericht door de Hartstichting, het KWF en het Longfonds) wil dat kinderen de kans krijgen om rookvrij op te groeien.

De berekeningen gaan over vijftien chronische ziekten waarbij roken een rol speelt. Bij sommige van deze ziektes is roken de belangrijkste veroorzaker. Zowel bij strottenhoofdkanker als longkanker worden ruim acht op de tien gevallen veroorzaakt door roken. Bij de longziekte COPD is roken in ruim driekwart van de gevallen de oorzaak.

Volgens het onderzoek hebben bijna 400.000 mannen een chronische ziekte die is veroorzaakt door roken. Dit geldt voor bijna 300.000 vrouwen.

'Klant voor het leven'

Rookvrije Generatie noemt de tabaksindustrie de schuldige van deze chronisch zieken. "Als we de tabaksindustrie uitbannen zouden bepaalde ziekten die nu honderdduizenden mensen treffen fors afnemen", zegt de directeur van het Longfonds Károly Illy namens Rookvrije Generatie.

Het aantal volwassenen dat rookt neemt volgens hem af, maar hij ziet een toename bij tieners en jongeren. "De tabaksindustrie wil dezelfde hoeveelheid tabaksproducten blijven verkopen en richt zich daarom op jongeren om de volwassen klanten te vervangen."

Hij zegt dat vapes "een opstapje naar het gewone roken zijn", omdat 69 procent van de jongeren die deze e-sigaretten gebruikt ook gewone sigaretten roken. Zo krijgt de tabaksindustrie er "een klant voor het leven bij", stelt de directeur van het Longfonds.

De overheid zou daarom alles op alles moeten zetten om mensen te beschermen tegen tabak en andere nicotineproducten, vindt Rookvrije Generatie. Dat zou de overheid moeten doen door gezonde dingen te promoten en ongezonde dingen als roken te ontmoedigen. Daarom pleit de organisatie er onder meer voor dat de prijzen van tabak worden verhoogd. "De overheid moet alles op alles zetten om mensen zo lang mogelijk gezond te houden."

