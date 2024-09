PSV'er Veerman mist waarschijnlijk Champions League-duel met Sporting

Vorig seizoen slaagde PSV er dankzij wissels vaak in een moeizaam verlopende wedstrijd alsnog naar de eigen hand te zetten. "Dat hebben we met name in de eerste seizoenshelft gezien. Dit jaar is dat door de vele blessures en de jongens die aan het terugkomen zijn iets moeilijker. Maar we hebben meer dan elf goede spelers."

Beter doelsaldo

De landkampioen marcheert ondanks die blessuregevallen ook nu weer soepeltjes door de eredivisie. Zeven gespeeld, zeven gewonnen. Dat kunnen maar weinig ploegen in Europa de Eindhovenaren nazeggen. Maar Sporting wel. De Portugese koploper steekt PSV qua doelsaldo zelfs naar de kroon: 25-2 tegen 25-4.

"Ja, daar zijn we ziek van", grapt Bosz, die vervolgens Sporting-trainer Rúben Amorim roemt. "Hij zit daar nu alweer vier, vijf jaar. Toen hij net was aangesteld, speelde ik met Lyon een vriendschappelijke wedstrijd tegen ze. We werden daar echt weggeblazen."