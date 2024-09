Politie tast in duister over dodelijk ongeluk Amersfoort

De politie tast nog in het duister over de oorzaak van het ongeluk waarbij vannacht in Amersfoort drie mannen om het leven kwamen. De auto raakte van de weg, reed door de berm over het fietspad, botste tegen een boom en belandde in het water.

Agenten die toevallig langsreden, ontdekten de auto. Ze zagen bandensporen en brokstukken aan de rand van het water. "Vervolgens zagen ze de auto in het water liggen met de mensen erin", zegt een politiewoordvoerder.

Hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een duikteam van de brandweer. De mannen werden eruit gehaald en er werd begonnen met reanimatie. "Maar dat mocht niet meer baten", zegt de politie.

Buurtbewoners hadden rond 01.30 uur een harde klap gehoord. "Ik werd er wakker van", zegt een vrouw. "Alsof iemand tegen een muur reed. En daarna werd het helemaal stil."

Meerdere scenario's

De politie deed de hele nacht onderzoek. Veel is nog onduidelijk. Meerdere scenario's worden onderzocht, zoals rijden onder invloed van drank of drugs.

De weg waar het ongeluk gebeurde, staat niet bekend als gevaarlijk, zeggen buurtbewoners. Daarom worden ooggetuigen en buurtbewoners gevraagd zich te melden. Ook wil de politie graag beelden van bijvoorbeeld deurbelcamera's in de omgeving van de Stadsring.

De drie slachtoffers zijn 21, 25 en 27 jaar uit Amersfoort. Wat de relatie is tussen het drietal, zegt de politie niet.