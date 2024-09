Trump 'grapt' over politiegeweld: 'Eén ruig uur is voldoende'

Donald Trump heeft in een toespraak in Pennsylvania gezegd dat misdaad afneemt als de politie eenmalig keihard zou mogen optreden. Een woordvoeder zei later tegen de website Politico dat de uitspraken over politiegeweld "overduidelijk als grap bedoeld waren".

Trump betreurde het dat "de politie niet zijn werk mag doen" als het gaat om vergrijpen als winkeldiefstal. "Agenten mogen hun werk niet doen. Dan wordt hun gezegd: 'Als je optreedt, raak je je pensioen kwijt, je gezin, je huis, je auto."

Hij legde de schuld daarvan bij "progressief links, dat de politie en ons land kapot wil maken".

'Eén ruig uurtje'

De oplossing zou volgens de Republikein zijn om een keer hard terug te slaan tegen verdachten. "Als je één echt gewelddadige dag zou hebben...", mijmerde hij voordat zijn betoog afdreef naar lof over een plaatselijk politicus.

"Eén ruig uurtje maar, en dan echt ruig", pikte hij later zijn redenering weer op. "Dat zou rondgaan als een lopend vuurtje en alles zou meteen over zijn."

Op X wordt het voorstel al vergeleken met The Purge, de film waarin één dag per jaar alle misdaad is toegestaan om de samenleving een uitlaatklep voor burgerlijke onvrede te bieden. Overigens haalt Politico FBI-cijfers aan waaruit blijkt dat het misdaadcijfer het afgelopen jaar met ruim 2 procent is gedaald.

Gevraagd door Politico of dit een serieus voorstel van Trump was, reageerde een woordvoerder dat "Trump de president van orde en gezag was en blijft hameren op het belang bestaande wetten te volgen". Zijn Democratische rivaal Kamala Harris, een oud-aanklager, zou er juist verantwoordelijk voor zijn dat criminelen niet hard genoeg aangepakt worden.

Persoonlijke aanvallen

Tijdens de toespraak in de swingstate haalde Trump ook persoonlijk uit naar Harris, die volgens hem "geestelijk gestoord" is. "Corrupte Joe Biden is geestelijk gestoord geworden - triest. Maar die liegende Kamala Harris is volgens mij echt zo geboren."

"Ik weet niet wat het is, maar er ontbreekt zeker iets. En weet je: iedereen heeft dat door."

Trumps aanvallen op Harris zijn persoonlijker geworden sinds zijn debat met haar. Commentatoren waren het er achteraf over eens dat Harris het daarbij beter had gedaan dan Trump. Zo haalde de Republikein de ontkrachte samenzweringstheorie aan dat vluchtelingen in Springfield huisdieren eten.

Kritiek van partijgenoten

Veel partijgenoten zien liever dat hun kandidaat zich richt op de inhoud. In plaats van te schelden zou Trump Harris beter kunnen aanvallen op haar economische resultaten, grensbeleid en de onrust in de wereld.

"Ik zou liever de zaak maken dat haar beleid het land verwoest", reageerde de invloedrijke senator Lindsey Graham op de scheldpartij.

Trump zei eerder dat hij persoonlijke aanvallen gerechtvaardigd vindt. "Ik ben heel boos op haar, op wat ze ons land aandoet", zei hij in een persgesprek vorige maand. "Ik vind dat ik recht heb op persoonlijke aanvallen."