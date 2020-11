Mantelzorger kan door respijthuis op adem komen, maar weet dat zelf vaak niet

Mantelzorgers hebben het door de coronacrisis drukker. Tijdens de tweede coronagolf moeten ze tekorten opvangen doordat bijvoorbeeld thuiszorg wegvalt, zegt belangenvereniging MantelzorgNL op de Dag van de Mantelzorger. Bestuurder Liesbeth Hoogendijk: "Het is heel belangrijk dat je als mantelzorger even naar lucht kunt happen."

En dat kan bijvoorbeeld in een respijthuis, waar degene die zorg nodig heeft tijdelijk kan verblijven. Het is erg moeilijk om dit soort locaties "goed bemenst" te houden, zegt Hoogendijk. "Door personeelstekorten besluiten sommige organisaties om de respijtzorg stop te zetten. Dan zitten mensen dus gewoon thuis en moeten mantelzorgers 24 uur per dag hun zorgtaken invullen. Als je continu moet zorgen en als daarnaast bijvoorbeeld ook de huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging niet komen, kan het veel te zwaar worden."

Hoogendijk schat dat respijthuizen maar bij een kleine 20 procent van alle mantelzorgers bekend zijn. "Mensen realiseren zich niet wat er is en waar ze gebruik van kunnen maken. En doen ze dat wel, dan zijn er allemaal regels die de zorg belemmeren. Terwijl we weten dat mantelzorgers pas komen vragen als het echt niet anders kan."

Rustiger

Respijthuis Alkmaar ontvangt zeven dagen en nachten per week drie (in plaats van de vier van vóór corona) mensen. Het zijn mensen die niet of nauwelijks persoonlijke verzorging nodig hebben, zodat de vrijwilligers anderhalve meter afstand kunnen houden. Na het kabinetsadvies om weer zoveel mogelijk thuis te blijven, was het er een stuk rustiger.

Mantelzorger Ina Kat brengt haar man Ariejan elke maand een paar dagen naar het respijthuis. Toen dat door corona eerder dit jaar niet kon, was dat voor hen allebei een zware klap: