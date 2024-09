Gezondheidsraad: jonge kinderen nog niet genoeg beschermd tegen kinkhoest

Jonge kinderen zijn nog niet genoeg beschermd tegen kinkhoest. Daarover schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom zouden mensen die op hun werk in contact komen met kinderen jonger dan zes maanden nog steeds een kinkhoestvaccinatie aangeboden moeten krijgen van hun werkgever.

Het gaat volgens het adviesorgaan in ieder geval om medewerkers van ziekenhuisafdelingen als pediatrie, neonatologie of de spoedeisende hulp. Ook verloskundigen en mensen die in de kraamzorg, bij een consultatiebureau of kinderopvang werken worden genoemd.

De Gezondheidsraad gaf hier zeven jaar geleden ook al advies over, en ziet dus geen reden om dat advies aan te passen. "Hoewel kinkhoestvaccinatie sinds 2019 wordt aangeboden aan alle zwangere vrouwen, is er nog steeds een groep kinderen onvoldoende beschermd tijdens de eerste levensmaanden", schrijft de raad. "De vaccinatie van werknemers is bedoeld ter bescherming van deze groep."

Gratis prik

Volgens de raad heeft het invoeren van die zogenoemde maternale kinkhoestvaccinatie nog niet het gewenste effect, terwijl die pasgeborenen wel "de beste bescherming biedt". Vrouwen die 22 weken zwanger zijn, kunnen gratis een prik halen. De vrouwen krijgen geen oproep, maar moeten zelf een afspraak maken.

In principe zou de invoering hiervan ervoor kunnen zorgen dat het niet meer nodig is om werknemers te vaccineren, maar dat is nu nog niet het geval.

"Dat komt doordat niet alle moeders zich laten vaccineren (de deelnamegraad is zo'n 70 procent) en doordat er soms onvoldoende antistoffen worden overgedragen, bijvoorbeeld als het kind te vroeg wordt geboren", schrijft de Gezondheidsraad.

'Gevaarlijk voor de kleintjes'

Kinkhoest is vooral voor de allerkleinsten gevaarlijk, legde Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, eerder al eens uit. "Het is een vervelende ziekte, ook voor volwassenen. Maar voor hen is het niet gevaarlijk. Het zijn juist de kleintjes die te maken hebben met ernstige complicaties."

"Bij gezonde volwassenen verloopt kinkhoest meestal mild of zonder klachten", meldt de raad. "Bij baby's kan kinkhoest echter ernstig verlopen en in uitzonderlijke gevallen zelfs leiden tot de dood."

Afgelopen zomer overleed er een baby aan kinkhoest. Het was het vijfde kindje dit jaar. Gemiddeld overlijden er in Nederland een tot twee baby's per jaar aan kinkhoest.

Verloskundigen

Sinds een paar weken kunnen zwangere vrouwen in Den Haag worden ingeënt tegen kinkhoest bij een verloskundigenpraktijk. Nog niet eerder namen verloskundigen deze taak op zich.

In het hele land zijn er zorgen over de lage vaccinatiegraad tegen besmettelijke ziektes als kinkhoest. Voor het eerst in tientallen jaren werden minder dan 90 procent van de jongste kinderen (tot 2 jaar) gevaccineerd.

NOS op 3 maakte eerder deze explainer over besmettelijke ziektes en vaccinatie: