Luistert kersvers ADO-trainer Brood wél naar Jol? 'Naar iedereen...'

"Die vraag had ik echt niet verwacht", grapt Ruud Brood. De kersverse ADO-trainer wordt bij zijn presentatie in Den Haag geconfronteerd met het feit dat zijn voorganger eruit vloog omdat die "niet luisterde". Doet Brood dat wel? "Ik luister naar iedereen..." "Dat Aleksandar Rankovic niet luisterde is een eigen leven gaan leiden", stelt Martin Jol, hoofd van het technische hart van ADO, zittend naast Brood. "Ik had niet zo'n slechte relatie met hem. Ik heb toen ik trainer was ook nooit geluisterd, maar mijn directeuren kwamen er heel goed af omdat ik won." Het is te verwachten dat de toon bij de presentatie van Brood niet lang positief blijft. Het degradatiespook waart in Den Haag al zo lang rond, dat de ADO-mensen hem bij de voornaam mogen noemen.

Bogers wordt assistent Ruud Brood krijgt Adrie Bogers als zijn assistent. Beiden hebben tot de zomer van 2022 getekend in Den Haag.

Broods voorganger Rankovic hield het acht eredivisiewedstrijden vol, daarin werd eenmaal gewonnen en zes keer verloren. Ook Rankovic' assistenten Michele Santoni en Rick Hoogendorp moesten wijken. Pijnlijk voor Jol: "Ik vond het belangrijk dat er een Haags tintje aan de staf zat, daarmee lukte het niet en ik heb daar wel slapeloze nachten van gehad." Die zijn nu voorbij, want Jol en Brood zitten "helemaal op één lijn". Jol: "Ik ken hem al heel lang, hij is een aantal maal bij mij geweest, in Duitsland, bij Fulham en Tottenham Hotspur. Hij stond boven aan onze lijst, niet alleen bij mij." En algemeen directeur Mohammed Hamdi: "Ruud is een zeer ervaren trainer, gepokt en gemazeld. Voor hem geldt: hoe moeilijker, des te leuker. Dat klinkt mij als muziek in de oren."

Brood noemt ADO een "mooie club, een emotionele club". "En er wordt wel gezegd: geen gemakkelijke club. Maar welke is dat wel? Ik denk dat er veel meer uit de selectie te halen is, er zit wel potentie in. Het is niet zo superslecht als iedereen roept." De nieuwe trainer heeft dankzij de interlandperiode een kleine twee weken om zich op zijn ADO-debuut voor te bereiden. Volgende week zondag gaan de Hagenaars op bezoek bij Sparta in Rotterdam. ADO Den Haag staat momenteel zestiende in de eredivisie, die positie betekent aan het einde van het seizoen play-offs om promotie/degradatie.