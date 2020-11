Vreugde bij Vitesse - AFP

Sportief gaat het Vitesse voor de wind. Met zeven zeges in acht duels beleven de Arnhemmers de beste seizoensstart in de clubgeschiedenis. En ook in financieel opzicht ziet Vitesse-directeur Pascal van Wijk af en toe een zonnestraal door de vitrage van zijn kantoor op Papendal prikken. Zelfs in tijden van corona. Opvallend opgewekt presenteert algemeen directeur Van Wijk dinsdag de jaarcijfers over het seizoen 2019/20: het verlies bedraagt slechts 4,3 miljoen euro. Die cijfers zijn nog altijd gedrenkt in rode inkt, maar het kon een stuk slechter. Zeker afgezet tegen de resultaten van de afgelopen tien jaar, waarin zo'n 150 miljoen euro verdampte in Arnhem. En ook in het licht van de coronapandemie. Kort nadat Van Wijk in 2019 het stokje had overgenomen van Joost de Wit moest hij uitleggen waarom zijn club ruim 16 miljoen euro verlies had geleden. Van Wijk begon aan een bezuinigingsoperatie, waarmee binnen drie tot vijf jaar het huishoudboekje van Vitesse op zijn minst in evenwicht zou moeten zijn. "Natuurlijk willen we naar een positief resultaat toe", verklaart Van Wijk. "Dat gaan we op termijn ook doen. We zijn tevreden over de koers." Gevolgen corona vallen (nog) mee De gevolgen van de coronapandemie in het afgebroken seizoen 2018/19 bleven beperkt, mede dankzij de NOW-regeling van de overheid. "Onze inschatting is dat we door het beëindigen van de competitie (Vitesse had nog vier thuisduels en waarschijnlijke play-offs voor de boeg, red.) ruim een miljoen aan inkomsten zijn misgelopen. Ongeveer ook het bedrag dat we uit de NOW-regeling hebben gekregen als tegemoetkoming." "Bovendien hebben we steun gekregen van de supporters. Meer dan 90 procent van de seizoenkaarthouders heeft afgezien van compensatie voor de niet-gespeelde thuisduels. En ook dit seizoen heeft zo'n 80 procent van de supporters de seizoenkaart zonder voorwaarden verlengd."

"We hopen natuurlijk vurig dat we zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer supporters kunnen ontvangen en zo ook wat terug te kunnen geven. Dat moet ook, want ook de fans die een voucher hebben ontvangen moeten die kunnen gebruiken. Liefst zo snel mogelijk, want anders blijf je met die schuld zitten. Die uitgestelde schuld zou voor veel eredivisieclubs later voor problemen kunnen zorgen." Jong Vitesse In trainersstaf, kantoorpersoneel en beveiliging (tijdelijk vanwege de coronamaatregelen) werd gesneden. Het budget voor het eerste elftal bleef gelijk, maar er werd stevig bezuinigd op spelerssalarissen. "We hebben Jong Vitesse uit de voetbalpiramide gehaald en spelers uit die selectie laten gaan. Dat betekent dat we minder profcontracten hoeven te bekostigen. En dat scheelt." Aan de kostenkant zal in de nabije toekomst niet veel meer te halen zijn. De rechtszaak tegen Gelredome-eigenaar Nedstede, waarin een verlaging van de jaarlijkse huursom (bijna twee miljoen euro) werd bepleit, ging verloren. De club wil nog altijd in gesprek met de eigenaar, maar het ziet ernaar uit dat Vitesse in ieder geval tot medio 2023 vastzit aan de huidige afspraken. 'Eigenaar Ojf staat volledig achter ons' En dus is Vitesse, zoals sinds de eerste overname door Merab Zjordania het geval is, afhankelijk van de portemonnee van de eigenaar. Sinds 2018 is dat de Rus Valeri Ojf. "Valeri staat volledig achter ons", bezweert Van Wijk. "Zijn garantstelling loopt in ieder geval tot medio 2022 en ik verwacht dat hij over vijf jaar nog eigenaar zal zijn bij Vitesse. Waarom ik dat denk? Zijn betrokkenheid. Hij is misschien niet altijd in het stadion, maar geloof me, hij mist geen enkele wedstrijd." "En ik heb heel regelmatig contact met hem, al is het tegenwoordig vaker via zoom dan tijdens een werklunch. Ik heb geen enkele twijfel over stortingen van zijn kant, zoals er sinds 2010 nooit paniek is geweest daarover."

Algemeen directeur Pascal van Wijk en Vitesse-eigenaar Valeri Ojf - Pro Shots