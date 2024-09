Ongeslagen FC Utrecht van jarige Jans bezorgt AZ eerste nederlaag

De thuisploeg opende sterk en was in de eerste helft de bovenliggende partij. Spits Troy Parrott zette AZ in de 24ste minuut op voorsprong, na een misverstand tussen Mike van der Hoorn en Utrecht-keeper Vasilis Barkas.

Tot ruim een half uur in de eerste helft was er niets aan de hand en bleef AZ domineren, maar toch kwam Utrecht uit het niets op gelijke hoogte. De van Almere City overgekomen Yoann Cathline kwam van links naar binnen en schoot de bal precies in de verre hoek.

Jans wordt 66

FC Utrecht-trainer Ron Jans, die vandaag zijn 66ste verjaardag vierde, was ondanks de gelijke stand niet tevreden met het spel van zijn team en wisselde in de rust twee keer: Victor Jensen kwam voor Jens Toornstra en Paxten Aaronson voor Can Bozdogan.