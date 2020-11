EU-deal over Pfizer-vaccin is rond

De Europese Commissie gaat definitief over tot aanschaf van het coronavaccin van Pfizer. Dat heeft de Commissie dinsdag zelf bekendgemaakt.

De timing is toeval, zegt een woordvoerder in Brussel. Gisteren meldde Pfizer dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat het vaccin in ruim 90 procent van de gevallen effectief is. Commissievoorzitter Von der Leyen zei toen al dat ze snel een deal zou sluiten met de Amerikaanse farmaciereus.

De Commissie sprak al in september met Pfizer af om 200 miljoen doses af te nemen, met een optie voor nog eens 100 miljoen.

'Samen staan we sterker'

Het vaccin wordt ontwikkeld in samenwerking met het Duitse biotechbedrijf BioNTech. De Duitse minister van Volksgezondheid Spahn was verheugd met de ophanden zijnde deal en zei vandaag dat het ook lastig te verkopen zou zijn aan de Duitsers als het vaccin eerder beschikbaar zou zijn buiten de EU of Duitsland.

Volgens Spahn had Duitsland in zijn eentje een contract met Pfizer kunnen afsluiten, maar is er op voorspraak van onder meer Nederland bewust voor gekozen om namens de EU te onderhandelen. "Het is wat moeilijker, maar uiteindelijk staan we samen sterker", zegt hij.

Verder zei Spahn te rekenen op zeker 100 miljoen doses van het Pfizer-vaccin. Of Duitsland dat aantal werkelijk krijgt, is nog onduidelijk. De vaccins worden volgens een bepaalde verdeelsleutel op basis van het bevolkingsaantal aan de 27 lidstaten toegekend. Er zijn twee prikken nodig per persoon.