Eerste minuten Ihattaren voor RKC: 'Hij is bizar goed, gaat ons sterker maken'

"Tweeënhalf jaar?" Mohamed Ihattaren moet zijn geheugen nog even opfrissen na zijn rentree in het betaalde voetbal voor RKC Waalwijk tegen Ajax (0-2 nederlaag). Hoe lang geleden speelde hij zijn laatste wedstrijd? Hij refereert zelf aan oefenwedstrijden in de voorbereiding met Ajax.

Dat was eind juni, begin juli 2022. Het was een korte periode waarin het de goede kant op leek te gaan. Daarna ging het toch mis en brak een duistere periode aan.

Twee jaar en vijf maanden geleden

Het was om precies te zijn twee jaar en bijna vijf maanden geleden dat hij zijn laatste profwedstrijd speelde, bijna negenhonderd dagen terug. Op 6 mei 2022 kwam hij namens Jong Ajax tegen De Graafschap voor het laatst in actie, in de eerste divisie.

Zijn laatste optreden voor Ajax 1 was in de bekerfinale tegen PSV op 17 april van dat jaar en zijn laatste wedstrijd in de eredivisie was nog langer geleden, op 24 april 2021, namens PSV tegen FC Groningen.

"De eerste stap is gezet", zegt de nu 22-jarige Ihattaren na afloop van het duel met Ajax. "Nu moet ik doorgaan waarmee ik bezig ben en daar heb ik alle vertrouwen in. Ik voel me goed en fit, maar mis alleen wedstrijdritme. Ik ben blij met de eerste stap naar 90 minuten."