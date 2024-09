Ernstig zieke Van Merriënboer geeft Oranje-Rood kracht: 'Het leven omarmen'

"Iedereen is geraakt en leeft mee. Uit alle gelederen is er steun voor de speler en mens Gijs. Dat is heel bijzonder om te zien", aldus clubicoon Van der Horst.

"Dat sterkt ons ook. Het liefst wil je Gijs zo gezond mogelijk op het veld zien, maar het is wel fijn dat hij er is en zo knokt. Zo spelen we allemaal twee wedstrijden. En we gaan die tweede wedstrijd ook winnen."

Kampong aan de kant gezet

De 'eerste wedstrijd' werd gewonnen met 3-2. Thibeau Stockbroekx verwende het publiek, met Van Merriënboer aan de zijlijn, met een prachtige openingstreffer tegen Kampong-doelman David Harte.Kampong kwam voor rust nog op gelijke hoogte via een strafcornervariant. Boet Phijffer gleed een inzet van Jip Janssen binnen.

Daarna bleef het spektakel uit tot in het laatste kwart. Daarin maakte Jamie van Aert een prachtige 2-1 en tikte Gerarg Clapés een inzet van Stockbroekx binnen. Na die derde treffer werd verdediger Van Merriënboer uitgebreid geknuffeld door zijn teamgenoten.

De 3-2 van Silas Lageman gaf Kampong nog enige hoop op een goed resultaat, maar Oranje-Rood sleepte de eerste winst van het seizoen binnen.