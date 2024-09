Opnieuw nederlaag voor Ten Hag en United: 0-3 tegen Tottenham Hotspur

Manchester United heeft in Engeland zijn derde competitienederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van coach Erik ten Hag had thuis weinig in te brengen tegen Tottenham Hotspur, de nummer acht van de Premier League: 0-3.

De ploeg van Ten Hag, die afgelopen woensdag ook teleurstellend met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Twente in de Europa League, is na zes speelronden terug te vinden op de twaalfde plaats van de Engelse competitie. Slechts twee keer wist United dit seizoen nog maar te winnen.