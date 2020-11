Groningse kippenboerderij geruimd vanwege vogelgriep

Op een kippenbedrijf in het Groningse Lutjegast is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 48.000 legkippen worden geruimd om verdere verspreiding in het gebied tegen te gaan. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep.

Om deze reden heeft minister Schouten van Landbouw per direct een vervoersverbod afgekondigd in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf. Dat heeft gevolgen voor zo'n twintig bedrijven in die regio.

De vogelgriep gaat al een tijdje rond in Nederland. Zo zijn er onlangs besmette wilde vogels gevonden in Friesland, Utrecht en op Ameland. In Gelderland zijn de afgelopen weken al meerdere pluimveebedrijven geruimd vanwege het besmettelijke virus.

In Nederland mogen om deze reden kippen niet meer buiten lopen: voor commerciële bedrijven geldt een ophokplicht.