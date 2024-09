'Stomme aanval' helpt Pogacar aan bijzondere wereldtitel, ongeloof bij Van der Poel

Bauke Mollema werd twaalfde in de slopende wedstrijd. "Het was een lastige koers. Ik voelde me goed, maar in de laatste ronde ging het lichtje uit. De complimenten gaan naar Pogacar. Je weet dat het een speciale is, maar als hij het dan zo afmaakt, dan is hij de dikverdiende winnaar."

Of Mollema heeft doorgehad dat de Sloveen al zo vroeg vertrok? "Nee, ik zag het later pas op een bord, haha. Het is wel heel indrukwekkend, ik ga de koers vanavond maar eens rustig terugkijken."