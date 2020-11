Jongeren met alcoholvergiftiging vaker ook onder invloed van drugs

Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis wordt opgenomen is de afgelopen twaalf jaar stabiel gebleven. Maar ziekenhuizen melden dat die jongeren steeds vaker ook onder invloed zijn van drugs.

Tussen 2017 en 2019 steeg het aantal jongeren dat onder invloed van alcohol én drugs in het ziekenhuis werd opgenomen met ruim 10 procent, van 8 naar bijna 19 procent. Het vaakst hadden ze cannabis gebruikt, blijkt uit onderzoek van kinderarts Nico van der Lely, die in het Delftse Reinier de Graaf-ziekenhuis een alcoholpoli oprichtte.

Hij bundelde voor zijn onderzoek data van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde uit de periode 2007 tot en met 2019. De kinderarts noemt het verontrustend dat jongeren steeds vaker onder invloed blijken van drugs.

Wel meer bewustzijn

Van der Lely stelt vast dat de gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren in de onderzoeksperiode is gestegen van bijna 15 naar 15,7 jaar. Dat geeft volgens hem aan dat er in de samenleving meer bewustzijn is over de schadelijke gevolgen van alcohol op jonge leeftijd. "Kinderen van 12 of 13 zien we gelukkig nauwelijks meer binnenkomen. De verhoging van de wettelijke alcoholleeftijd in 2014 heeft daar ook aan bijgedragen", zegt hij.

Met het verhogen van de leeftijd waarop alcohol mag worden gekocht, landelijke campagnes en afspraken in het Nationaal Preventieakkoord is er vanuit de overheid de afgelopen jaren flink ingezet op het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.

Beperkt effect

Maar vooralsnog is het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging wordt opgenomen niet verder gedaald. Afgelopen zomer bleek uit onderzoeken van het Trimbos-instituut, de GGD's en het RIVM ook al dat na een jarenlange daling het alcoholgebruik onder scholieren was gestabiliseerd.

Van der Lely wil graag datr zijn onderzoek wordt gebruikt bij nieuwe bewustwordingscampagnes en preventiemaatregelen, gericht op met name kinderen en ouders. "Want zo voorkomen we niet alleen ernstige hersenschade, maar gaan we ook richting een generatie die verantwoord met alcohol weet om te gaan", zegt hij.