Radicaal-rechtse FPÖ wint parlementsverkiezingen in Oostenrijk

Nehammer is nu leider van een coalitie van ÖVP en de Groenen. Beide partijen leveren fors in ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2019. De ÖVP gaat van 37 naar 26 procent en de Groenen van 14 naar 9 procent.

De opkomst in Oostenrijk was volgens de prognose 78 procent. Dat is 2 procentpunt meer dan bij de vorige verkiezingen.