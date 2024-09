Pogacar pakt met monstersolo ook wereldtitel, derde plaats Van der Poel

Lang was er geen vuiltje aan de lucht voor de eenzame leider, maar in de finale werd het gat toch ineens steeds kleiner. De eerste achtervolgers kwamen tot een ruime halve minuut achterstand en iets daarachter leken Evenepoel en Van der Poel de handen ineen te slaan. Een groep van zeven ging achter Pogacar aan.

Waardig opvolger

De Sloveen had zijn inspanning alleen bijzonder goed ingedeeld en viel niet stil in de laatste tien kilometers. Achter hem daalde het besef definitief in: hun strijd was niet meer voor de overwinning. Op het moment dat Pogacar weer in de buurt kwam van Zürich, begonnen de achtervolgers elkaar weer te bestoken in de hoop op een medaille.

In de straten van de Zwitserse bankiersstad schudde Pogacar zijn hoofd. Vol ongeloof keek hij meermaals achterom, maar er was echt niemand te zien. De topfavoriet bemachtigde op fenomenale wijze de wereldtitel. Achter hem pakte O'Connor na een slimme late aanval de tweede plaats. Van der Poel werd derde.

Meteen na de finish reed de Nederlandse kopman naar de winnaar toe om hem met een grote lach op het gezicht te omhelzen. Van der Poel is zijn regenboogtrui kwijt, maar Pogacar is zonder twijfel een waardige opvolger.