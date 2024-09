Ontploffing veroorzaakt brand op schip in Den Haag, drie gewonden

In Den Haag is langs de Veenendaalkade vanmiddag een plezierjacht in vlammen opgegaan. Daarbij raakten drie van de vier opvarenden gewond.

De politie zegt dat de brand aan boord ontstond na een ontploffing. Hoe dat kon gebeuren en wat er precies is ontploft, wordt onderzocht.

Een van de slachtoffers is eerst ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De twee andere gewonden zijn zelf naar het ziekenhuis gegaan en worden daar behandeld aan hun brandwonden.

Na de melding van de scheepsbrand werden vier ambulances opgeroepen. De brand veroorzaakte flinke rookwolken die van grote afstand zichtbaar waren.